Bei dem Zusammenstoß zweier Motorradfahrer bei Eriskirch am Bodensee ist am Donnerstag eine Person schwer verletzt worden. Ein weiterer Mann zog sich leichte Verletzungen zu.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Ravensburg ereignete sich der Unfall gegen 10 Uhr auf der B31. Die beiden 49 und 53 Jahre alten Männer waren auf ihren Maschinen auf dem Weg in Richtung Lindau. Dabei überholte der 53-jährige Motorradfahrer ein vorausfahrendes Fahrzeug. Aufgrund des Gegenverkehrs wollte der Mann sich wieder in den Verkehr einordnen und bremste seine Maschine deswegen ab. Der nachfolgende 49-Jährige erkannte das allerdings zu spät und fuhr auf seinen Vordermann auf.

Zwei Verletzte und mittlerer fünfstelliger Sachschaden

Beide Motorradfahrer stürzten daraufhin. Sie mussten mit schweren, bzw. leichten Verletzungen in Kliniken gebracht werden. An den beiden Motorrädern entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Die B31 war im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.