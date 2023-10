Wenig zu beanstanden hatte die Polizei am Samstag, als sie knapp über 40 Motorräder bei Stötten am Auerberg kontrollierte.

Am Samstag kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Marktoberdorf zusammen mit der Kontrollgruppe Motorrad (KGM) des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West und den Spezialisten der Verkehrspolizei Kempten von 10:00 bis 14:30 Uhr Motorradfahrer auf der B16 bei Heggen in der Gemeinde Stötten am Auerberg.

In dieser Zeit hielten die Beamten knapp über 40 Motorräder an. 37 davon schauten sie sich genauer an. Und dabei war die Beanstandungsquote "erfreulich niedrig", heißt es im Polizeibericht. Nur an zwei Maschinen stellten sie Fahrzeugmängel fest. Ein Motorrad war mit abgefahrenen Reifen unterwegs, bei einem anderen war die Betriebserlaubnis erloschen.

Autofahrer rast in Stötten am Auerberg mit 122 km/h über B16

Daneben überprüften die Polizisten auch, wie schnell der Verkehr auf der Straße fuhr. Drei Autos waren zu schnell unterwegs, so die Polizei. Der negative Spitzenreiter raste mit 122 km/h über die Straße.