Bei einem Verkehrsunfall auf der B16 bei Apfeltrach ist am Sonntag ein Motorradfahrer verletzt worden.

Auf der B16 bei Apfeltrach im Landkreis Unterallgäu ist am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer verletzt worden. Laut der Polizei war eine Autofahrerin auf der B16 in Richtung Kaufbeuren unterwegs und wollte nach links nach Mindelau abbiegen. Dabei missachtete sie den vorfahrtsberechtigten und entgegenkommenden Motorradfahrer.

Motorradfahrer bei Apfeltrach mittelschwer verletzt

Der Mann konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und krachte frontal in die linke Fahrzeugseite. Durch die Kollision stürzte der Motorradfahrer und zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.