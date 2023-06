Ein 63-jähriger Motorradunfall ist am Dienstag bei einem Unfall im Landkreis Regensburg gestorben. Der Mann war gegen einen Baum geprallt.

Nach Angaben der Polizei war der 63-jährige Motorradfahrer gegen 14 Uhr zwischen den Ortschaften Boms und Hangen in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen. Dort verlor der Mann dann die Kontrolle über seine Harley-Davidson und prallte mit einem Baum. Der Mann starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Die B32 war im Bereich Unfallstelle bis etwa 16 Uhr komplett gesperrt.