Ein 62-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der B 308 bei Sigmarszell am Samstagnachmittag schwer verletzt worden. Der Mann war laut Polizei auf die Gegenfahrbahn geraten.

Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommendem Auto zusammen. Durch den Zusammenstoß wurden sowohl der Motorradfahrer, als auch die 18-Jährige Auto-Fahrerin verletzt. Wegen der schweren Verletzungen musste der Motorradfahrer mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus geflogen werden. Die 18-Jährige kam leicht verletzt mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. An dem Motorrad und dem Auto entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 14.000 Euro.