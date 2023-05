Tragisch endete am Montagmittag die Ausfahrt einer Motorradreisegruppe in Obermaiselstein. Einer ihrer Mitglieder, ein 55-Jähriger, verunglückte tödlich am Riedbergpass.

Die Motorradreisegruppe fuhr laut Polizei den Riedbergpass von Obermaiselstein in Richtung Balderschwang entlang. Nach Angaben der Polizei hielten alle Mitglieder der Gruppe ausreichend Abstand zueinander ein. In einer Kurve geriet der 55-Jährige zweimal ins Bankett bis er in der nächsten Kurve komplett die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Er kam nach links von der Fahrbahn ab, krachte gegen die Leitplanke und blieb dort bewusstlos liegen.

Reanimation des 55-Jährigen am Riedbergpass bleibt erfolglos

Obwohl Ersthelfer und Rettungsdienst sofort versuchten, den Mann wiederzubeleben, starb der 55-Jährige noch an der Unfallstelle. Am Einsatz waren neben der Streife der Polizeiinspektion Oberstdorf, einer Polizeistreife der Polizei Sonthofen, auch Rettungskräfte vom Rettungsdienst Oberallgäu, der Straßenmeisterei Sonthofen und des Rettungshubschraubers beteiligt. Der Riedbergpass wurde für etwa eineinhalb Stunden komplett gesperrt.

Dieser Unfall war bereits das vierte tragische Unglück innerhalb weniger Stunden im Voralpenland und im Umkreis von Ulm, bei dem ein Motorradfahrer sein Leben verlor. Am Sonntagmittag starb ein 50-jähriger Motorradfahrer im Landkreis Traunstein, am selben Tag verlief ein Unfall in Staig bei Senden tödlich. Dabei wurde ein 42-jähriger Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er starb. Im Landkreis Berchtesgadener Land kam jede Hilfe für einen 29-Jährigen zu spät. Der junge Mann war in Pidingen beim Überholen eines Autos gestürzt und unter ein parkendes Auto geraten.

Riedbergpass ist der höchste befahrbare Gebirgspass in Deutschland

Der Riedbergpass bei Obermaiselstein ist gerade bei Motorradfahrern eine beliebte Strecke. Auf 1.407 Metern Höhe gelegen ist er der höchste befahrbare Gebirgspass in Deutschland. Er liegt nahe dem Riedberger Horn (1787 Meter) an der Kreisstraße zwischen Obermaiselstein und Balderschwang im Oberallgäu. Er ist 14 Kilometer lang und hat eine maximale Steigung von 16 Prozent.