Am Montagabend ist bei Wiggensbach ein Motorradfahrer von der Fahrbahn abgekommen und in einen Bachlauf gestürzt. Ein Tier soll Schuld an dem Unfall gewesen sein.

Der Polizei zufolge sagte der 20-jährige Motorradfahrer aus, dass unmittelbar vor ihm ein Tier über die Fahrbahn lief und er deswegen nach rechts ausweichen musste. Kurz vor dem Ortsteil Unterkürnach kam er dann von der Fahrbahn ab und stürzte in den Bachlauf.

Motorradfahrer hatte Glück

Glücklicherweise erlitt der 20-Jährige bei dem Unfall nur Prellungen und Schürfwunden. An seinem Motorrad entstand allerdings ein Schaden von knapp 2.000 Euro. Es blieb aber laut Polizei weiter fahrbereit.