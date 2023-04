Auf der A8 bei Günzburg haben mehrere Zeugen gemeldet, dass ein Auto eine Palette auf dem Dach eines Kleinwagens transportiere.

Aufmerksame Verkehrsteilnehmer haben am Mittwochmittag das Auto gemeldet, das laut Polizei mit mangelhafter Ladungssicherung auf der A 8 Richtung München unterwegs war. Beamte der Verkehrspolizei Günzburg fahndeten nach diesem Auto und zogen ihn an der Anschlussstelle Günzburg aus dem Verkehr.

Motor auf Dach gespannt

Dort stellten sie eine sehr abenteuerliche Methode zum Transport eines Automotors fest. Der Fahrer, ein 49-jähriger Lette, hatte mit zwei viel zu gering dimensionierten Gurten eine Palette mit Fahrzeugteilen auf das Dach seines Kleinwagens gespannt. Bereits auf den ersten Blick stellten die Verkehrspolizisten fest, dass diese Sicherungsmethode bei weitem nicht ausreichte und einzelne Teile quasi lose auf dem Dach lagen. Zur Prüfung der allgemeinen Fahrtauglichkeit des Autos wurde er bei einem Kfz.-Sachverständigen vorgefahren, der dann noch etliche Mängel an der Fahrzeugtechnik feststellte.

Palette seit Spanien mangelhaft gesichert

Diese Mängel, nebst der nicht vorhandenen Ladungssicherung, musste der Fahrer beheben, bevor er die Fahrt fortsetzen durfte. Ferner musste er eine Sicherheitsleistung im unteren dreistelligen Bereich hinterlegen. Bemerkenswert ist auch, dass das Auto in Spanien am Vortag seine Fahrt begonnen hatte und erst hier in Bayern der offensichtliche gefährliche Mangel mitgeteilt wurde.