In Erolzheim ist ein Mopedfahrer bei einem Unfall verletzt worden. Ein Auto hatte die Straße blockiert, als der 17-Jährige auswich, verlor er die Kontrolle und stürzte.

Gegen 07:00 Uhr war der Autofahrer in der Biberacher Straße unterwegs. An einer Einmündung fuhr er in die Hauptstraße ein. Von links, aus Richtung Erolzheim, kam ein 17-Jähriger auf seinem Moped. Der Jugendliche hatte der Polizeimeldung zufolge Vorfahrt. Der Autofahrer bemerkte wohl den Jugendlichen beim Einfahren und hielt quer auf der Hauptstraße an.

Glück im Unglück

Um einen Unfall zu vermeiden bremste der Jugendliche und wich aus. Dabei verlor er die Kontrolle und stürzte vom Zweirad. Anschließend rutschte er über die Straße und gegen einen stehenden Bus. Glücklicherweise wurde der 17-Jährige nur leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik.

Autofahrer fährt davon

Der Autofahrer fuhr nach dem Unfall davon. An dem Moped entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Der Bus blieb unbeschädigt. Die Polizei Ochsenhausen sucht nun nach dem Autofahrer und bittet um Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 07352/202050.