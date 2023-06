Schwerste Verletzungen zog sich ein 16-Jähriger bei einem Unfall in Vorarlberg zu. Er stürzte mit seinem Moped und geriet unter ein Auto.

Jugendlicher stürzt in Vorarlberg auf regennasser Straße mit Moped

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstagmorgen in Schwarzenberg im Bezirk Bregenz (Vorarlberg) gekommen. Ein 16-Jähriger aus Dornbirn war gegen 06:30 Uhr mit seinem Moped auf der Bödelestraße in Schwarzenberg unterwegs. Auf Höhe der Parzelle Stüben stürzte der der Jugendliche laut Polizei in einer Kurve auf die regennasse Straße.

16-Jähriger schlittert in Schwarzenberg auf die Gegenfahrbahn und gerät unter Auto

Zur selben Zeit war auf der Gegenfahrbahn eine Autofahrerin aus Mellau in Richtung Dornbirn unterwegs. Der 16-Jährige und sein Moped schlitterten nach dem Sturz über die Straße auf die die Gegenfahrbahn, direkt auf das Auto der Frau zu. Die legte noch eine Vollbremsung hin, konnte einen Crash aber nicht mehr verhindern. Das Auto erfasste den 16-Jährigen, der unter den Wagen geriet und dort eingeklemmt wurde. Sein Moped schleuderte in eine angrenzende Wiese.

Feuerwehr muss Jugendlichen mit Hydraulikpumpe befreien

Die Feuerwehr Egg rückte zur Unfallstelle an und hob mit einer Hydraulikpumpe das Auto hoch, um an den Jugendlichen heranzukommen. Der 16-Jährige zog sich bei dem Unfall schwerste Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung flog ihn ein Hubschrauber ins Krankenhaus nach Feldkirch.

An dem Auto entstand ein leichter, am Moped ein erheblicher Sachschaden. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um die Autofahrerin. Die Bödelstraße war bis ca. 10:00 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

Am Unfallort war die Feuerwehr Schwarzenberg mit vier Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften, die Feuerwehr Egg mit zwei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften, ein Rettungshubschrauber mit Notarzt und zwei Besatzungsmitgliedern, elf Rettungskräfte aus Egg und die Polizei aus Egg und Feldkirch mit drei Fahrzeugen und sechs Beamten sowie das Kriseninterventionsteam im Einsatz.