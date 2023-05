Einen Autofahrer bedrängt, ihm den Mittelfinger gezeigt und ihn mit einer Machete bedroht hat am Mittwochvormittag ein Autofahrer auf der A96 bei Türkheim.

Ein 56-jähriger Autofahrer wandte sich am Mittwochvormittag an die Polizei in Bad Wörishofen, weil er von einem anderem Autofahrer auf der A96 bedrängt und bedroht worden war. Laut Polizei war der 56-Jährige um kurz nach 06:00 auf der A96 unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Mindelheim und Bad Wörishofen in Fahrtrichtung München mehrere Fahrzeuge überholte. Er war gerade mitten im Überholvorgang, als ein grüner VW mit Mindelheimer Kennzeichen versuchte, den 56-Jährigen rechts zu überholen. Nachdem ihm das misslang, fuhr er dem 56-Jährigen auf der Überholspur dicht auf.

Mittelfinger gezeigt und mit Machete gedroht

Als der 56-Jährige die anderen Fahrzeuge überholt hatte und wieder nach rechts eingeschert war, fuhr der VW-Lenker an ihm vorbei, zeigte ihm den Mittelfinger und hielt eine Machete drohend in die Höhe. Zur Krönung scherte der VW-Fahrer auch noch sehr knapp vor dem 56-Jährigen ein, so dass dieser abbremsen musste.

Gegen den noch unbekannten VW-Lenker, dessen Kennzeichen sich der 56-Jährige gemerkt hatte, ermitteln die Beamten nun strafrechtlich wegen Nötigung, Beleidigung und Bedrohung.