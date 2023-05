Am Dienstagmittag teilte die Verkäuferin eines Discounters in Biessenhofen mit, dass soeben ein Kunde beim Einkaufen war, dabei stark schwankte und anschließend mit dem Auto wegfuhr.

Die Verkäuferin hatte sich das Kennzeichen gemerkt und so hielt die hinzugerufene Polizeistreife den Pkw auf dem Nachhauseweg in Ebenhofen an. Beim 54-jährigen Fahrer stellten die Beamten erheblichen Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht mit über zweieinhalb Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein sicher.