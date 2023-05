Am Mittwochmittag ist in Memmingen eine vierköpfige Familie beim Diebstahl in einem Supermarkt erwischt worden. Die Eltern und ihre beiden Töchter hatten in eine Reisetasche Lebensmittel im Wert von 143 Euro eingesteckt.

An der Kasse zahlte die Familie nur ein Getränk. Öl, Mehl und Fleisch versuchten sie in der Reisetasche hinauszuschmuggeln. Dabei wurden sie allerdings von Mitarbeitern des Geschäfts aufgehalten, denen der Diebstahl nicht entgangen ist. Die Angestellten hielten die Familie bis zum Eintreffen der Polizei fest.