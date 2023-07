Ein Drohnenflug in Kressbronn am Bodensee hat für einen Mann jetzt strafrechtliche Konsequenzen. Die Polizei stellte gleich mehrere Verstöße fest.

Der 39-jährige Hobbypilot hatte seine Kamera-Drohne am Dienstagabend in der Gemeinde Kressbronn aufsteigen lassen. Durch die Drohne fühlte sich aber ein Anwohner belästigt und hatte den 39-Jährigen angesprochen. Dieser habe daraufhin aber mit beleidigenden Antworten reagiert, berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Drohnenflug über Kressbronn hat Folgen

Bei der Überprüfung des Drohnenpiloten durch eine herbeigerufene Polizeistreife seien dann mehrere Verstöße festgestellt worden. Laut dem Polizeipräsidium Ravensburg war die Drohne weder registriert noch versichert. Weiter konnte der 39-jährige Drohnenpilot auch keinen notwendigen Kenntnisnachweis zum Steuern des Fluggerätes vorweisen. Den Mann müsse jetzt mit weiteren Konsequenzen rechnen, so die Polizei weiter.