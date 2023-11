Reisende sollten auf Autobahnparkplätzen aufpassen. Mit zwei Tricks waren Diebe nun in Bayern erfolgreich. Ihre Opfer: Arglose Auto- und Lkw-Fahrer.

Mit zwei eigentlich einfachen Tricks haben Diebe nun auf Autobahnrastplätzen in Bayern erfolgreich Beute gemacht. Ihre Opfer waren Auto- und LKW-Fahrer. Wie die Polizei in Franken berichtet, haben unbekannte Diebe auf mehreren Autobahnparkplätzen in Mainfranken und im Bereich Untermain zugeschlagen und dabei mehrere tausend Euro erbeutet. Alle Taten ereigneten sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch.

Trickdiebe geben sich als Polizisten aus: Autofahrer im Raum Untermain bestohlen

Im Bereich Untermain hatte ein Unbekannter Mann auf dem Parkplatz Kohlsberg Nord gegen 1:25 Uhr einen schlafenden Autofahrer geweckt. Der Unbekannte gab sich als Polizist aus und lockte den Autofahrer aus dem Fahrzeug. Als sich beide Männer hinter dem Auto unterhielten, konnte sich ein zweiter Täter Zugang zu dem Auto verschaffen. Dabei entwendete er einen Rucksack aus dem Inneren des Fahrzeugs.

Gegen 1:45 Uhr sprachen dann zwei Täter den Fahrer eines Kleintransporters auf dem Parkplatz Strietwald Nord an. Auch in diesem Fall gaben sich die Täter als Polizeibeamte aus und verwickelten den Mann in ein Gespräch. Einer der beiden Täter klaute dabei unbemerkt eine Tasche vom Beifahrersitz.

Trickdiebe nutzen Radkappe: Diebstahl in Mainfranken

Im Raum Mainfranken schlugen die Täter gegen 0:30 Uhr auf dem Parkplatz Fronberg Nord zu. Dort hatte einer der Täter einen Autofahrer darauf aufmerksam gemacht, dass eine Radkappe hinter seinem Auto lag. Während der Autofahrer die Radkappe wieder befestigte, stahl ein zweiter Täter eine Bauchtasche aus dem Fußraum auf der Beifahrerseite.

Über 3.000 Euro auf Autobahnparkplätzen erbeutet

In allen drei bekannten Fällen konnten die Verbrecher fliehen. Die Täter erbeuteten mehrere Dokumente und Bargeld in Höhe von über 3.000 Euro. Die Polizei in Aschaffenburg-Hösbach und Würzburg-Biebelried hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei allen drei Tatorten handelt es sich um Parkplätze entlang der A3. Die Bundesautobahn 3 ist die zweitlängste Autobahn in Deutschland und führt von der niederländischen Grenze durch das Ruhrgebiet, das Rhein-Main-Gebiet bis zur österreichischen Grenze bei Schärding.