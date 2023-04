Deutlich schneller als eigentlich erlaubt waren am Montagnachmittag zahlreiche Fahrzeuge auf der A96 bei Lindau unterwegs. Die Polizei registrierte nach eigenen Angaben 260 Verstöße. Dabei lag der Spitzenreiter stolze 61 km/h über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit.

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Kempten kontrollierten am Montagnachmittag mit Hilfe einer stationären Geschwindigkeitsmessung den Verkehr auf der A96 bei Lindau kurz vor der Grenze nach Österreich.

Die Polizisten dokumentieren insgesamt 260 Verstöße im Anzeigenbereich. Das entspricht einer Beanstandungsquote von mehr als zehn Prozent aller gemessenen Fahrzeuge.

14 Fahrer erwartet Fahrverbot

In 14 Fällen waren die Fahrzeuge so schnell unterwegs, dass ihre Überschreitung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit im Bereich eines Fahrverbots lag. Am schnellsten unterwegs war aber die Fahrerin eines VW mit österreichischer Zulassung. Sie raste mit 141 km/h über die Autobahn, obwohl in dem Bereich nur eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h erlaubt war.