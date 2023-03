Weil er zu viel Alkohol getrunken hatte, hat sich in der Nacht auf Donnerstag ein 59-jähriger Autofahrer in Ravensburg eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert.

Als die Polizei nach eigenen Angaben in der Nacht auf Freitag einen Land Rover in Ravensburg überprüfen wollte, gab der Fahrer anstatt anzuhalten Gas. In einer 30er Zone beschleunigte der 59-jährige Fahrer auf rund 100 km/h. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd mit der Polizei, stoppte der Mann schließlich doch sein Auto und ließ sich kontrollieren. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille - genau wie bei einem 34-jährigen Ford-Fahrer, den die Polizei davor kontrolliert hatte. Beide mussten daraufhin ihre Autos stehen lassen. Sie müssen nun mit einem Bußgeld und Fahrverbot beziehungsweise strafrechtlichen Ermittlungen rechnen.