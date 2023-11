Dank ihres Hundes konnten Hausbesitzer in Sontheim ihr Hab und Gut behalten. Der Vierbeiner hatte einen Einbrecher in die Flucht geschlagen, der sich in einem günstigen Moment Zutritt zum Haus verschafft hatte.

Der unbekannte Täter hatte am Montagabend, zwischen 15.30 und 19.30 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses an einer der Durchgangsstraßen aufgehebelt. Als er im Haus war, begann er nach Wertgegenständen zu suchen.

Hund stört Durchsuchung

Der Polizeimeldung zufolge brach er vermutlich sein Vorhaben ab, als der im Haus befindliche Hund anschlug. Der Täter verließ das Haus auf demselben Weg auf dem er gekommen war, ohne tatsächlich Beute gemacht zu haben. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Zeitraum aufgefallen sind, sich bei der Polizei Mindelheim zu melden.