In Missen-Wilhams hat sich ein Fahrradfahrer schwer verletzt. Er stieß mit einem parkenden Auto zusammen.

Am Freitag, 01. September 2023, kam es gegen 18:20 Uhr in der Dorfstraße in Missen zu einem schweren Verkehrsunfall, wie die Polizei mitteilt. Ein Radfahrer prallte dabei gegen einen geparktes Auto.

Mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Der Fahrradfahrer zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen.