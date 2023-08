Die Polizei sucht einen Mann, der für Vandalismus in der Innenstadt von Mindelheim verantwortlich ist. Der Mann randalierte am Mittwoch in der Maximilianstraße.

Am Mittwochabend, gegen 23:00 Uhr, randalierte laut Polizei ein bislang unbekannter Mann in der Maximilianstraße in Mindelheim. Dabei beschädigte er unter anderem an der VR-Bank einen Fensterrahmen. Eine Fahndung nach dem Mann verlief ohne Erfolg. Die Polizeiinspektion Mindelheim sucht nun nach dem Mann, ermittelt und bittet Zeugen, die Hinweise zur Person, ihrem Verbleib oder dem Tathergang machen können, sich telefonisch zu melden.

Beschreibung des Mannes, der in Mindelheim randaliert hat

Der Mann wird wie folgt beschrieben: