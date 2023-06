In einer Kirche in Kempten hat eine Mesnerin am Donnerstag einen Dieb auf frischer Tat ertappt. Um ihn an der Flucht zu hindern sperrte sie ihn in der Kirche ein.

Die Mesnerin wollte gegen 17:00 Uhr die Abendmesse vorbereiten. Dabei überraschte sie einen 43-jährigen Mann, der aus den Opferstöcken Geld fischte. Als die Frau ihn ansprach, flüchtete der Dieb in das Seitenschiff der Kirche.

Mesnerin setzt Dieb fest und alarmiert Polizei

Als die Mesnerin dann feststellte, das auch die Spendenkasse für die Opferkerzen manipuliert wurde, sperrte sie den Mann kurzerhand in der Kirche ein. Anschließend alarmierte sie die Polizei. In der Zwischenzeit konnte der 43-Jährige über den Notausgang aus der Kirche fliehen.

Dieb läuft Polizisten in die Arme

Er kam allerdings nicht weit, draußen empfingen ihn nämlich schon die Polizisten. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten dann Bargeld bei dem Mann. Den 43-Jährigen erwartet jetzt eine Anzeige wegen Diebstahls.