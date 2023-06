Bei Uhldingen-Mühlhofen (Bodenseekreis) hat sich am Montagmittag ein tödlicher Unfall ereignet. Mehrere Personen wurden teils schwer verletzt.

Wie die Polizei berichtet, hatte sich der schwere Unfall gegen 13:30 Uhr auf der B31 bei Uhldingen-Mühlhofen ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 86-jährige Fahrer eines VW Passat von Überlingen in Richtung Meersburg unterwegs. Bei Oberuhldingen geriet der Mann in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er dann mit dem Hyundai eines 58-Jährigen. Zwei weitere Fahrzeuge, ein Mazda und ein BMW, gerieten ebenfalls in die Unfallstelle.

Schwerer Unfall auf B31 bei Uhldingen: Ein Toter und mehrere Verletzte

Laut dem Polizeipräsidium Ravensburg wurde der 58-jährige Hyundai-Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er starb kurze Zeit später im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Der 86-jährige Unfallverursacher und die Beifahrerin des 58-Jährigen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Die Fahrerin des Mazda und der Fahrer des BMW zogen sich bei dem Unfall leichtere Verletzungen zu.

Nach Unfall auf B31: Straße für rund sechs Stunden komplett gesperrt

Nach Angaben der Polizei beläuft sich der Sachschaden auf rund 85.000 Euro. Die B31 war von etwa 13:30 Uhr bis 19:40 Uhr komplett gesperrt. Trotz einer eingerichteten Umleitung kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Ursache des Verkehrsunfalls ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.