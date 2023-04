Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Lindau kam es am Montagnachmittag gleich zu drei teils schweren Verkehrsunfällen mit Fahrrädern.

Frau (63) schwer verletzt ins Krankenhaus

Zunächst war gegen 14.40 Uhr ein Ehepaar aus Nordrhein-Westfalen im Alter von 63 und 65 Jahren mit ihren Pedelecs auf der Uferstraße in Wasserburg unterwegs. Aufgrund eines Missverständnisses über die Fahrstrecke fuhr die 63-jährige Frau ihrem Mann hinten in sein Fahrrad. Dabei kam die Frau zu Sturz und verletzte sich schwer. Sie musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Sowohl die 63-jährige Frau, als auch ihr 65-jähriger Ehemann trugen laut Pressemitteilung der Polizei während des Unfalls keinen Radhelm.

Schwerer Radunfall mit Frakturen in Heyderstraße

Nur etwa 20 Minuten später gegen 15.00 Uhr kam es dann zum zweiten schweren Radunfall in der Heyderstraße in Lindau. Ein 35-jähriger Radfahrer befuhr die Wackerstraße stadteinwärts. Am Zebrastreifen an der Heyderstraße übersah er dann eine 82-jährige Fußgängerin, die gerade den Zebrastreifen überqueren wollte. Die 82-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich. Laut Polizei zog er sich mehrere Frakturen zu. Der Radfahrer wurde leicht verletzt, wünschte aber keine weitere Behandlung. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Radfahrer aufgrund einer körperlichen Einschränkung Probleme hatte, mit dem Fahrrad sicher zu fahren.

An Kreuzung übersehen

Der dritte und letzte Fahrradunfall an diesem Tag passierte dann laut Polizei gegen 18.15 Uhr. Ein 23-jähriger Radfahrer und eine 78-jährige Radfahrerin stießen an der Kreuzung Zwanzigerstraße/Alter Schulplatz zusammen. Beide hatten sich beim Abbiegen übersehen. Die 78-jährige Frau wurde verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der 23-Jährige begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. An beiden Rädern ist ein Sachschaden entstanden. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 150 Euro.