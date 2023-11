Glatte Straßen sind am Samstag mehreren Autofahrern im Oberallgäu und auf der A96 bei Weißensberg zum Verhängnis geworden. Nahe Oberstaufen rutschte ein Auto einen Abhang hinunter.

Autofahrer gerät nahe Oberstaufen in Schlittern und rutscht Abhang hinunter

Aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse kam es am Samstag zu mehreren Verkehrsunfällen rund um Immenstadt (Landkreis Oberallgäu), berichtet die Polizei. Gegen 07:00 Uhr fuhr ein 29-jähriger Autofahrer durch Kalzhofen bei Oberstaufen und kam in einer abfallenden Kurve ins Schlittern. Der junge Mann rutschte mit seinem Fahrzeug einen Abhang hinunter. Sein Auto war danach ein Totalschaden.

Rund eine Stunde später überholte eine 43-jährige Autofahrerin kurz vor einem Kreisverkehr ein Winterdienstfahrzeug in der Blaichacher Straße in Immenstadt. Die Frau schaffte es nicht mehr rechtzeitig, mit ihrem Auto einzuscheren und überfuhr eine Straßenlaterne. Dadurch wurde der Verkehr für einige Zeit blockiert.

Autofahrerin wird auf der B308 in ihr Auto eingeklemmt

Gegen 11:00 Uhr war eine 58-jährige Autofahrerin auf der B308 von Immenstadt in Richtung Oberstaufen unterwegs. Weil sie für die winterlichen Straßenverhältnisse zu schnell unterwegs war, kam sie ins Schleudern, geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen eine Leitplanke. Die Frau wurde in ihrem Auto eingeklemmt. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Oberstaufen bargen sie aus dem Autowrack. Die 58-Jährige wurde leicht verletzt. An ihrem Auto entstand Totalschaden.

Am frühen Abend ereignete sich in Rettenberg ein weiterer Verkehrsunfall wegen Glätte. Als sich Ortsteil Freidorf zwei Autos entgegenkamen, brach das Fahrzeugheck eines 37-jährigen Autos und geriet auf die Gegenfahrbahn. Die Autos krachten daraufhin zusammen. Ein Auto wurde derart beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.

Zweiter Unfall an diesem Tag auf der Blaichacher Straße in Immenstadt

Etwas später, gegen 19:30 Uhr, krachte es zum zweiten Mal an diesem Tag auf der Blaichacher Straße in Immenstadt. Ein Fahranfänger fuhr die Straße stadteinwärts entlang. Auf der winterglatten Fahrbahn geriet der 20-jährige Autofahrer in den Gegenverkehr und prallte dort mit einem entgegenkommenden Auto einer 72-Jährigen zusammen. Der 20-Jährige, seine Beifahrerin und die 72-jährige Frau wurden bei dem Crash leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Der 20-jährige Mann muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Schnee und Glätte führen am Samstag zu zahlreichen Unfällen im gesamten Allgäu

Autofahrer krachen auf der A96 bei Weißensberg in die Mittelleitplanke

Bei Schnee zu schnell unterwegs waren am Sonntag zwei Autofahrer auf der A96 bei Weißensberg (Landkreis Lindau). Ein 25-jähriger Mann kam mit seinem Auto auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern und krachte zwei Mal in die Mittelschutzplanke. Der Autofahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand ein Sachschaden von circa 7.000 Euro. Er konnte nicht mehr weiterfahren. Auch an der Mittelschutzplanke entstand ein Sachschaden.

Nur kurze Zeit später krachte es erneut auf der A96. Ein 46-jähriger Autofahrer fuhr die Autobahn in Richtung Lindau entlang, als er auf der schneebedeckten Fahrbahn von seinem Fahrstreifen abkam. Der Autofahrer lenkte dagegen, wodurch das Auto ins Schleudern geriet und in die Mittelschutzplanke krachte. Der 46-Jährige kam mit seinem Auto auf dem Grünstreifen neben der Fahrbahn zum Stehen. Er blieb unverletzt. An seinem Auto entstand ein Sachschaden von circa 6.000 Euro. Grund für die Unfälle waren laut Polizei eine nicht angepasste Geschwindigkeit.

Der Wintereinbruch am Wochenende im Allgäu führte am Freitag und Samstag zu zahlreichen Unfällen, unter anderem auf der A7 bei Sulzberg. In Baden-Württemberg endete einer dieser Glätteunfälle sogar tödlich.