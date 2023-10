Hochgekocht sind die Emotionen bei zwei Fußballspielen im Landkreis Neu-Ulm. In Senden prügelten sich mehrere Fußballspieler noch im Kabinengang.

Am Sonntag trafen der TSV Senden und der SV Oberroth in der Kreisliga B Iller aufeinander. Die Partie in einer Sporthalle im Sendener Stadtteil Wullenstetten war gerade abgepfiffen, die Fußballspieler auf dem Weg in die Kabine, als die Lage eskalierte. Im Kabinengang prügelten sich mehrere Spieler beider Mannschaften, berichtet die Polizei. Bei der Schlägerei wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand mindestens vier Spieler leicht verletzt.

Polizei in Senden sucht nach Zeugen

Um den Vorfall genau zu klären und die Ursache für die Prügelei herauszufinden, sind noch umfassende Ermittlungen notwendig, heißt es von Seiten der Polizei. Deshalb sucht die Polizeistation Senden nach Zeugen. Wer sachdienliche Angaben machen kann, soll sich unter der Telefonnummer 07307/910000, mit der Polizei in Verbindung setzen.

Fußballspieler beleidigen sich während Fußballspiel in Neu-Ulm

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen Fußballspielern kam es auch ein paar Kilometer weiter in Neu-Ulm. Die beiden hatten sich am Sonntag während eines Fußballspiels in der Kantstraße in die Haare bekommen. Wie bei der Polizeiinspektion (PI) Neu-Ulm angezeigt wurde, soll ein 22-jähriger Spieler einen 19-Jährigen der gegnerischen Mannschaft beleidigt haben. Dieser revanchierte sich und beleidigte anschließend den 22-Jährigen.

Fußballspieler geraten nach Spielabpfiff erneut in Streit

Als das Spiel abgepfiffen war, trafen beide Männer erneut aufeinander - und gerieten wieder in Streit. Doch dieses Mal schaukelte sich dieser soweit auf, dass der 22-Jährige zugeschlagen haben soll. Er soll dem 19-Jährigen seine Faust ins Gesicht gerammt haben. Der erlitt dadurch eine Platzwunde an der Unterlippe, die ärztlich versorgt werden musste.

Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Beleidigung

Die PI Neu-Ulm ermittelt nun wegen Körperverletzung sowie wechselseitiger Beleidigung. Die Beamten leiteten entsprechende Strafverfahren ein. Was genau der Auslöser für den eskalierenden Streit war, blieb bislang noch offen. Auch das wollen die Beamten ermitteln.