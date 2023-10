Am Freitag befand sich eine Frau in Leutkirch in einer medizinischem Notlage. Dabei musste die Feuerwehr auch eine Drehleiter einsetzen.

Der Polizei zufolge hatte am Freitagvormittag eine Familienangehörige sich Sorgen um ihre Eltern gemacht, weswegen es im Peter-Dörfler-Weg zu einem Rettungseinsatz kam. Dabei musste auch die Drehleiter der Feuerwehr eingesetzt werden.

Frau wird ins Krankenhaus gebracht

Die Feuerwehr öffnete zunächst ein gekipptes Fenster, eine Polizeibeamtin gelangte dann über die Drehleiter in die Wohnung und von öffnete von innen den Rettungskräften die Wohnungstür. Die Bewohnerin befand sich tatsächlich in einer medizinischen Notlage und wurde in ein Krankenhaus gebracht.