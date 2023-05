In Marktoberdorf hat ein 9-jähriger Junge aus Versehen ein Plastikbehältnis mit Benzin in Brand gesteckt. Die Mutter reagierte schnell und verhinderte Schlimmeres. Doch auch der Junge selbst verhielt sich richtig.

Der 9-Jährige wollte laut Polizei am Samstagnachmittag in Marktoberdorf hinter der Garage eines Doppelhauses auf einen Steinpflaster einen Steinofen bauen. Dazu wollte er etwas Holz anzünden. Allerdings geriet dabei ein danebenstehendes kleines Plastikbehältnis mit etwas Benzin in Brand.

Mutter löscht Brand, während Junge Polizei und Feuerwehr ruft

Die Mutter des Jungen bekam das Feuer mit. Sie schaffte es, die Flammen mit dem Gartenschlauch zu löschen. Währenddessen jedoch wählte der 9-Jährige den Notruf, sodass Polizei und Feuerwehr ausrückten.

Keine Verletzten und kein wirklicher Sachschaden

Als die Mutter das mitbekam, wählte sie selbst noch einmal den Notruf, um die Situation zu erklären. Die Feuerwehr rückte draufhin nur noch mit einer kleinen Besatzung zur Überprüfung an. Durch den Brand wurde niemand verletzt und es kam zu keinem nennenswerten Sachschaden.