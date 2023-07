Am Samstagnachmittag hat ein Mann in Obergünzburg mehrere Autos beschädigt und außerdem einen Polizisten attackiert. Die Polizisten konnten den Mann jedoch überwältigen.

Zunächst gingen bei der Polizei mehrere Notrufe wegen dem 43-Jährigen ein. Der Mann befand sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand, in der er unter anderem die Scheibe eines geparkten Autos mit einer Gitarre einschlug. Außerdem stellte er sich mitten auf die Straße, hielt Fahrzeuge an und beschädigte diese auch teilweise.

Polizei nimmt Mann fest

Beim Eintreffen der Polizei versuchte der 43-Jährige, einen der Polizisten anzugreifen. Die Polizisten überwältigten den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Ein Richter ordnete die Durchsuchung seiner Wohnung an. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten Betäubungsmittel.

Polizei sucht Zeugin

Aktuell sucht die Polizei noch die Fahrerin eines Traktors, die von dem Mann angegangen worden ist. Die Polizei bittet die Frau, sich bei der Polizeiinspektion Kaufbeuren zu melden.