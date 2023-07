Aus dem Ruder gelaufen ist am Sonntag ein Streit zwischen einem Mann und seiner Mitbewohnerin. Rettungsdienst und Polizei mussten anrücken.

Aneinandergeraten sind am Sonntagabend gegen 23.20 Uhr ein 38-jähriger Mann und seine Mitbewohnerin in Memmingen, wie die Polizei berichtet. Ihr Streit endete damit, dass der Mann eine Glasscheibe zerschlug - und sich dabei selbst am Handgelenk verletzte. Wegen des Streits war nicht nur die Polizei, sondern auch der Rettungsdienst alarmiert worden. Als der Rettungsdienst die Wunde des Mannes versorgte, wurde er zunehmend aggressiver. Das ging soweit, dass er versuchte, einen Polizisten mit einem Kopfstoß zu verletzen.

Polizei stellt Schusswaffe bei 38-Jährigen fest

Anschließend bespuckte er einen Polizisten und trat mit den Füßen nach ihm. Aufgrund seines Verhaltens fesselten ihn die Polizisten und brachten ihn in ein Krankenhaus. In seiner Wohnung fanden die Beamten zudem eine scharfe Schusswaffe, die sie sicherstellten. Auf den 38-Jährigen kommen nach Angaben der Polizei jetzt mehrere Anzeigen zu unter anderem wegen tätlichem Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Verstoß nach dem Waffengesetz und Beleidigung.