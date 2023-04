Am Donnerstag, 30.03.2023 gegen 21.10 Uhr, befanden sich zwei Männer vor den Hauseingang in der Eduard-Flach-Straße und rauchten dort eine Zigarette. Kurze Zeit später verließ ein Mann mit seinem Hund das Anwesen. Der Hund lief zunächst an einen der rauchenden Männer hin, schnüffelte an seiner Hose und biss dann unvermittelt in seine linke Hand. Der Mann zog sich dabei eine leichte Verletzung zu.