Mit einem Messer hat am Samstag in Feldkirch ein Mann mehrmals auf einen 35-Jährigen eingestochen. Der Mann wurde lebensgefährlich verletzt.

Die beiden Männer sollen nach Angaben der Polizei am Samstagnachmittag gegen 14:15 Uhr in der Wichnergasse in Feldkirch (Vorarlberg) aneinandergeraten sein. Ein 35-jähriger Mann soll den Gleichaltrigen plötzlich angegriffen haben. Demnach zückte der Angreifer ein Messer und stach seinem Opfer damit mehrmals in den Oberkörper. Dabei wurde der Mann schwer verletzt.

Angreifer flüchtet zu Fuß - Polizei nimmt ihn in Feldkirch fest

Anschließend rannte der Angreifer entlang des Schlossgrabens in Richtung Bärenkreuzung davon. Die Polizei konnte ihn schließlich in der Innenstadt festnehmen. Das Opfer wurde im Krankenhaus in Feldkirch notfallmedizinisch behandelt. Der Verletzte befindet sich derzeit außer Lebensgefahr.

Polizei sucht nach Zeugen

Das Motiv für die Tat ist aktuell unklar, so die Polizei. Die Beamten versuchen es nun zu ermitteln. Wer sachdienliche Hinweise zu der Tat geben kann, soll sich beim Landeskriminalamt Vorarlberg unter der Telefonnummer 0043 (0)59133 80 1133 melden.