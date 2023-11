Ein völlig betrunkener Autofahrer hat am Freitagnachmittag mehrere Unfäll in Nürnberg verursacht. Ein Alkoholtest ergab einen ungewöhnlich hohen Wert.

Ein volltrunkener Autofahrer (50) hat am Freitagnachmittag mehrere Unfälle im Nürnberger Stadtteil Reichelsdorf verursacht. Gegen 16 Uhr teilten Zeugen der Polizei einen Autofahrer mit, der "völlig die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren" hätte.

Volltrunkener Autofahrer schläft in Nürnberg im Auto ein

Der 50-jährige Mann war mit seinem BMW die Weltenburger Straße entlang gefahren und bog dann nach links in die Waldstromerstraße ein. Dabei kam der Mann von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Lichtmast auf dem Gehweg. Trotzdem sei der Mann im Anschluss weitergefahren und krachte in ein abgestelltes Auto, berichtet die Nürnberger Polizei weiter. Auch nach diesem Unfall ließ sich der Mann zunächst nicht stoppen und fuhr weitere 100 Meter mit seinem Auto. Im Anschluss hielt er jedoch an und schlief in seinem Auto ein.

Autofahrer mit über vier Promille in Nürnberg unterwegs

Die alarmierte Polizei fand den Mann in seinem Auto vor. Da die Fahrzeugtüren abgeschlossen waren, mussten die Beamten die Scheibe der Beifahrertür einschlagen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab: Der Mann war mit über vier Promille in sein Auto gestiegen und losgefahren.

Über vier Promille: Autofahrer musste ins Krankenhaus

Mitarbeiter des Rettungsdienstes brachten den volltrunkenen Autofahrer zur Überwachung in ein Krankenhaus. Die Polizeibeamten stellten den Führerschein des 50-Jährigen sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Trauriger Weltrekord: Höchster Promillewert in Polen gemessen

Immer wieder hat die Polizei es mit stark betrunkenen Menschen zu tun. In Wangen im Allgäu lag im vergangenen Jahr ein Mann mit rund fünf Promille vor dem örtlichen Polizeirevier. Mediziner gehen davon aus, dass bereits ein Promillewert ab 3,5 lebensbedrohlich sein kann. Im Februar 2005 soll ein Autofahrer im französischen Lyon mit einem Alkoholwert von 9,76 aufgegriffen worden sein. Der angebliche Rekord liegt bei 12,3 Promille. Eine polnische Nachrichtenagentur hatte 2004 über den Fall berichtet. Der Mann sei damals in Skierniewice von einem Auto angefahren worden, hatte den Unfall aber wohl überlebt.