Ein bisher unbekannter Mann hat in Füssen nun schon mehrfach sein großes Geschäft an derselben Stelle auf offener Straße verrichtet. Beim letzten Mal hat der Mann aber wohl "auf dem Klo" zu viel am Handy gespielt. Er vergaß nämlich sein Smartphone, wodurch er bei der Polizei jetzt nicht mehr ganz so unbekannt ist.

Es war am Samstagvormittag als eine Anwohnerin der Füssener Straße in Marktoberdorf feststellte, dass im Bereich ihrer Auffahrt schon wieder ein unschöner großer Haufen hinterlassen wurde. wie die Frau der Polizei nach sagte, war dies bereits das dritte Mal der Fall.

Mann verrichtet sein Geschäft in der Öffentlichkeit, vergisst Handy und bekommt es mit der Polizei zu tun

Doch der Mann hinterlies beim letzten Mal noch etwas anderes, als ein unschönes Geschäft: Diesmal hatte der Verursacher nämlich sein Handy an der Stelle hinterlassen. Anhand des Smartphones stellten die Beamten den Verursacher fest. Den Mann erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.