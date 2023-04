In strafbarer Weise soll sich ein Mann Ende März einem Kind in einem Bus an der Haltestelle Untereschach in Ravensburg genähert haben. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen ermittelt nun und sucht nach Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Dienstag, 28. März. Ein Mann soll in einem Bus der Linie 226, ein Verstärkerbus von Tettnang nach Meckenbeuren, an der Haltestelle Untereschach in "unangemessener und strafbarer Weise" einem Kind angenähert haben, heißt es im Polizeibericht. Deshalb ermittelt jetzt die Kriminalpolizei Friedrichshafen. Die Beamten hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Kriminalpolizei Friedrichshafen sucht nach Zeugen

Fahrgäste, auch Kinder, die am 28. März im Bus der Linie 226 ab der Haltestelle Manzenbergschule in Tettnang in Fahrtrichtung Liebenau - Meckenbeuren (Abfahrtszeit 17:12 Uhr) unterwegs waren, sowie Menschen, die insbesondere gegen 17:30 Uhr an der Haltestelle Untereschach oder zwischen 17:30 und 17:45 Uhr an der Haltestelle Meckenbeuren- Bahnhof entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sollen sich unter der Telefonnummer 0751/8034444 beim Kriminaldauerdienst in Ravensburg melden.

Wie die Polizei weiter berichtet, kommt auch ein gehbehinderter Mann, der sich oft im Bereich der Haltestelle Meckenbeuren-Bahnhof aufhalten soll, als Zeuge in Frage. Die Beamten bitten auch ihn, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.