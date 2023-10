Ein betrunkener Mann hat am Dienstag die Polizei in Immenstadt auf Trab gehalten. Zunächst randalierte er am Bahnhof, dann belästigte er eine Café-Mitarbeiterin.

Am Dienstag gegen 16:30 Uhr wurde die Polizei an den Bahnhof in Immenstadt gerufen. Dort randalierte ein Mann und hatte dabei einen Fahrradsattel in der Hand, den er zuvor gestohlen hatte. Als die Polizei vor Ort eintraf, befand sich der 28-Jährige in der Nähe des Bahnhofs in einem Café. Dort belästigte er nach Angaben der Polizei eine junge Mitarbeiterin und drohte zudem, das Café anzuzünden.

Mann schlägt Polizisten in Immenstadt mit der Faust ins Gesicht

Als die Beamten seine Personalien aufnehmen wollten, weigerte sich sich der 28-Jährige diese herauszugeben. Also durchsuchten die Beamten den deutlich alkoholisierten Mann, um seine Identität festzustellen. Dabei widersetzte sich der Mann vehement und schlug einen Polizisten mit der Faust ins Gesicht.

Obwohl die Beamten ihn anschließend fesselten, wehrte sich der 28-Jährige weiterhin massiv gegen die angeordnete Blutentnahme. Die Polizisten nahmen den 28-Jährigen zur Ausnüchterung in Gewahrsam. Die Beamten leiteten gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Bedrohung ein.