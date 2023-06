Bereits am Mittwoch, den 17. Mai ist ein Mann bei einer Auseinandersetzung in Lochau (Vorarlberg) schwer verletzt worden. Der junge Mann war offenbar mit einem Anderen in einen handfesten Streit geraten. Die Polizei sucht jetzt Zeugen des Vorfalls.

Der Polizei zufolge gerieten die beiden Männer gegen 05:00 Uhr morgens im Bereich der BP Tankstelle in Lochau in Streit. Die beiden Männer gingen anschließend von der Tankstelle weg auf den dortigen Gehweg. Dort hat einer der Beiden während der Auseinandersetzung schwerste Kopfverletzungen erlitten.

LKA ermittelt

Ein Rettungswagen brachte den Verletzten ins Krankenhaus nach Feldkirch. Das Landeskriminalamt (LKA) Vorarlberg ermittelt in dem Fall und bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich zu melden.