Am Mittwoch hat ein Mann in Memmingen in der Öffentlichkeit an seinem Glied manipuliert. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und alarmierte die Polizei.

Die Frau beobachtete gegen 14:10 Uhr, wie der Mann auf dem Landesgartenschaugelände in der Nähe der Wasserskianlage an seinem Glied manipuliert hatte. Obwohl mehrere Streifen vor Ort eintrafen, konnten sie den Unbekannten nicht mehr antreffen.

Beschreibung des Verdächtigen

Etwa 170 cm groß

Circa 30 Jahre alt

Leicht untersetzt, rundes Gesicht

Er soll eine Brille, eine beige oder grüne Jeans sowie eine hellblaue Jeansjacke getragen haben.

Zeugenaufruf

Die Polizei Memmingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Angaben zur Tat zu dem Verdächtigen machen kann, soll sich unter der Telefonnummer 08331/100-0 melden.