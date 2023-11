Update, 15:55 Uhr: Nach Informationen der Deutschen Presseagentur (dpa) ist eines der beiden Mädchen nach dem Angriff in Illerkirchberg bei Ulm im Krankenhaus gestorben. Bei der Verstorbenen soll es sich um die 14-Jährige handeln. Welche Verletzungen das Mädchen erlitt und ob bei dem Angriff eine Waffe verwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Ursprüngliche Meldung: Ein unfassbarer Vorfall hat sich am Montagmorgen in Illerkirchberg (Baden-Württemberg) ereignet. Zwei 13- und 14-jährige Mädchen waren gegen 7.30 Uhr auf dem Weg zur Schule, als sie ein Mann angriff und schwer verletzte. Das bestätigte die Polizei auf Nachfrage vonall-in.de.

Mädchen werden schwer verletzt

Weil die Ermittlungen derzeit auf Hochtouren laufen, hielten sich die Beamten gegenüber der Presse noch bedeckt. Der Rettungsdienst brachte die schwer verletzten Mädchen ins Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter flüchtete nach dem Angriff in ein benachbartes Gebäude und verschanzte sich dort.

Spezialkräfte stürmen Gebäude

Wie die Neu-Ulmer Zeitung berichtet, umstellten Spezialkräfte der Polizei das Haus und drangen schließlich in das Gebäude ein. Dort trafen sie auf drei Männer. "Wir gehen davon aus, dass darunter auch der Täter ist", sagte ein Polizeisprecher laut der dpa. Der Einsatz mit Hilfe eines Spezialeinsatzkommandos sei abgeschlossen, es gebe keine Gefahr für die Bevölkerung.