Ein 23-jähriger Mann hat in Lindau mehrere Verbrechen begangen. Die Polizei sprach in einer Mitteilung von "Straftaten im Stundentakt".

Laut der Lindauer Polizei sei der Mann zunächst eines Supermarktes verweisen worden, hielt sich an dieses Hausverbot anschließend allerdings nicht. Im Anschluss habe er im Laufe des Nachmittags dann zwei weitere Hausfriedensbrüche, Diebstähle und Beleidigungen in einer Tankstelle begangen. Zuletzt verschaffte er sich dann unberechtigterweise Zutritt zu einer Wohnung in einer Asylbewerberunterkunft. Bei der letzten Tat habe der Mann dann extreme psychische Auffälligkeiten gezeigt, so die Polizei weiter. Er wurde deswegen in ein Bezirkskrankenhaus eingeliefert.