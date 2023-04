Masturbiert hat ein Mann am Montagmorgen in seinem Auto in Senden, als zwei Frauen an seinem Wagen vorbeigelaufen sind. Das berichtet die Polizei. Die Beamten ermitteln nun.

Demnach saß der Mann am Montagmorgen in der Illerstaße in seinem Auto, mit heruntergelassener Hose und offener Fahrertür. Als zwei Frauen gegen 07:45 Uhr an dem Auto vorbeigingen, onanierte der Mann. Die beiden Frauen verständigten die Polizei, woraufhin der Mann davon fuhr.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hinweise zur Tat oder Täter. Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder ebenfalls belästigt wurde, soll sich bei der Polizeistation Senden unter der Telefonnummer 07307/910000 melden.