Am Donnerstagabend wurde die Polizeiinspektion Memmingen über eine vermisste Person in einem Altersheim in Memmingen informiert. Nach einer rund fünfstündigen Suche konnte der 87-jährige Mann wohlbehalten angetroffen werden.

Bei dem Vermissten handelte es sich laut Polizei dabei um einen hilfsbedürftigen 87-jährigen Mann, der gegen 19:00 Uhr spärlich bekleidet sein Zimmer verlassen hat. Trotz sofortiger Absuche konnte er durch die Pflegekräfte nicht mehr aufgefunden werden. Letztendlich verlief die Suchaktion mit starken Polizeikräften sowie einer Drohne des technischen Hilfswerkes und der Polizei erfolgreich. Der Mann konnte wohlbehalten nach Mitternacht im Heizungskeller des Altenheims aufgefunden werden. Im Einsatz waren neben den Rettungskräften auch sieben Mann des technischen Hilfswerkes in Memmingen sowie eine große Anzahl von Streifenbesatzungen.