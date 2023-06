In Tirol ist ein Rentner am Donnerstag bei einem Unfall mit einer Kanone verletzt worden. Der 82-Jährige hatte gemeinsam mit einem 66-Jährigen in Mayrhofen während einer Fronleichnamsprozession Salutschüsse mit der Kanone abgegeben. Dabei wurde er von der Druckwelle eines Schusses getroffen.

Gegen 11:30 Uhr hatten die beiden Männer laut Tiroler Polizei die Salutschüsse abgegeben. Der 82-Jährige hatte sich dann aus bislang ungeklärter Ursache beim Abfeuern der Kanone genähert. Die Druckwelle des Schusses traf dann den Senior auf Bauchhöhe.

Verletzungen unbestimmten Grades

Der 82-Jährige erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Ein Notarzt kümmerte sich vor Ort um ihn, anschließend brachte ein Notarzthubschrauber den Verletzten in die Klinik Innsbruck.