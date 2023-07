Ausgerastet ist am Montag ein 77-jähriger Mann in Roßhaupten. Er bedrohte seinen Nachbarn mit einer Gartenschere.

Ein 71-jähriger Mann wollte laut Polizei am Montagmorgen mit seinem Auto von seiner Wohnung losfahren. Doch sein Nachbar verhinderte das. Der 77-Jährige riss die Fahrertür des Autos auf und bedrohte den 71-Jährigen mit einer Gartenschere. Diese hielt er in bedrohlicher Weise in der rechten Hand, berichtet die Polizei.

Mann rastet wegen Fahrt über Grundstückseinfahrt in Roßhaupten aus

Dass der 71-Jährige mit seinem Auto über die Grundstückseinfahrt gefahren ist, hat den 77-Jährigen wohl ausrasten lassen. Vor Ort beruhigten die Polizisten die Situation und appellierten an den Nachbarschaftsfrieden. Weil der 77-Jährige seinen Nachbarn bedroht hatte, muss er nun mit einer Anzeige rechnen.