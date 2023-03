Ein 58-jähriger Mann ist in Betzigau offenbar komplett ausgerastet. Erst hat er einem anderen Mann (34) auf das Auto gespuckt, ihm dann Salz in die Augen gestreut und dann auch noch Polizisten tätlich angegriffen.

Am Mittwochnachmittag war es zunächst in der Kolpingstraße in Betzigau zu der gefährlichen Körperverletzung zwischen dem 58-jährigem und dem 34-jährigem Mann gekommen. Der 58-Jährige spuckte dem 34-Jährigen zuerst auf dessen Auto, dann streute er ihm Salz in die Augen. Anschließend flüchtete der mutmaßliche Täter. Kurz darauf konnte die Polizei ihn im Bereich der Hauptstraße stellen.

"Im Rahmen der Kontrolle fixierten die Beamten den Mann fixiert, dabei beleidigte er die eingesetzten Beamten, spuckte und trat nach diesen und leistet Widerstand", heißt es im Polizeibericht. Sowohl der 58-Jährige als auch ein Beamter wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Die Kemptener Polizei ermittelt jetzt.

Die Vorwürfe gegen den Mann: