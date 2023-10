Schwere Bauchverletzungen soll ein 19-Jähriger einem Mann (46) in Germering zugefügt haben, nachdem sich der über den Partylärm in der Nachbarwohnung beschwert hatte.

Streit über Partylärm in Mehrfamilienhaus in Germering eskaliert

Am Freitag, 29. September, feierten mehrere Jugendlichen in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Germering (Landkreis Fürstenfeldbruck in Oberbayern) eine Party, wie die Polizei erst jetzt berichtet. Ein 46-jähriger Nachbar, der ebenfalls in dem Mehrfamilienhaus wohnt, störte jedoch der Lärm. Deshalb wandte er sich an das Partyvolk. Vor der Haustür geriet der Mann jedoch mit den Feiernden in Streit, der schließlich eskalierte. Ein 19-Jähriger soll laut Polizei einen spitzen Gegenstand gezückt und damit auf den 46-jährigen Mann eingestochen haben.

Mann muss mit schweren Bauchverletzungen ins Krankenhaus

Als der Mann zurück in seiner Wohnung war, rief seine Ehefrau den Rettungsdienst. Der 46-Jährige wurde mit schweren Bauchverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, berichtet die Polizei. Außerdem wurde die Polizei verständigt. Doch als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war die Wohnung, in der zuvor die Party stattgefunden hatte, bereits leer.

Haftbefehl wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck nahm daraufhin die Ermittlungen auf. Am Donnerstag hatten die Ermittler schließlich Erfolg. Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommando (SEK) nahmen einen Tatverdächtigen in München fest. Der 19-Jährige musste am Freitag zum Ermittlungsrichter am Amtsgericht München, der den Haftbefehl der Staatsanwaltschaft München II wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes bestätigte. Polizisten brachte den jungen Mann noch am selben Tag ins Gefängnis.

