Bei einem Transport von Germaringen nach Kaufbeuren hat ein Mann einem Polizisten in den Intimbereich gefasst und ihn dabei verletzt. Der Mann war in einem psychischen Ausnahmezustand.

Am späten Samstagabend wurde eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Kaufbeuren nach Germaringen gerufen. Dort befand sich laut Polizeimeldung ein 40-jähriger Mann in einem psychischen Ausnahmezustand. Die Polizisten sollten den 40-Jährigen deshalb in eine Fachklinik bringen.

Mann verletzt Polizist bei Transport von Germaringen nach Kaufbeuren

Beim Transport griff der 40-Jährige einem Polizeibeamten in den Intimbereich und verletzte ihn dabei leicht, teilt die Polizei mit. Die Polizeiinspektion Kaufbeuren leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und eines Tätlichen Angriffs auf einen Polizeibeamten ein. Der Transport zur Fachklinik konnte durchgeführt werden.