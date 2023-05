Zu einem kuriosen Einsatz ist die Polizei am Sonntag in Feldkirch ausgerückt. Ihr wurde mitgeteilt, dass dort ein nackter Mann unterwegs sei

Der Zeuge teilte den Beamten am Sonntagabend gegen 19:00 Uhr mit, dass ein etwa zwei Meter großer Mann splitterfasernackt die Liechtensteinerstraße in Feldkirch (Vorarlberg) entlang gehen würde.

Nackter greift in Feldkirch unvermittelt Polizisten an

Vor Ort entdeckte eine Polizeistreife tatsächlich einen Mann im Adamskostüm und sprach ihn an. Das kam jedoch gar nicht gut bei dem Nackten an: Er griff unvermittelt einen der Polizisten an und schlug ihm mehrfach seine Fäuste gegen den Kopf. Anschließend ging er auf eine Polizistin los und versuchte ihr ins Gesicht zu schlagen. Doch der Polizeibeamtin gelang es, die Schläge abzuwehren.

Nackter muss mit mehreren Anzeigen rechnen

Die Polizisten brachten den Nackten zu Boden und nahmen ihn fest. Später stellte sich heraus, dass es sich bei dem Nackten um einen 39-jährigen Polen handelte. Er wird nun wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung angezeigt. Mit seinen Faustschlägen hatte der Mann einen Polizisten verletzt.