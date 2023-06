In einem Verbrauchermarkt in Buchloe ist es am Mittwoch zu einem schrecklichen Zwischenfall gekommen. Ein Mann ist in einer Kartonpresse geraten und tödlich verletzt worden.

Laut Polizeimeldung war er 37-Jährige den Mitarbeitern wegen seines Verhaltens bereits im Vorfeld aufgefallen. Der Mann soll sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben. Er gelangte unbemerkt in das Lager des Marktes und kletterte dort in eine Kartonpresse. Diese verletzte den 37-Jährigen der Polizei zufolge so schwer, dass er noch vor Ort verstarb. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt in dem Fall.