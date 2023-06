Mit einem Messer in der Hand war am Freitagnachmittag ein 36-jähriger Mann beim Einkaufen in Neu-Ulm. Polizisten brachten ihn in eine Klinik

Am Donnerstagnachmittag gegen 16:30 Uhr wurde der Polizei Neu-Ulm ein Mann gemeldet, der mit einem Messer in der Hand unterwegs war. Der 36-Jährige befand sich in einem Lebensmittelgeschäft in der Memminger Straße in Neu-Ulm und beschädigte mit dem Messer Verkaufsware.

Mann befindet sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation

Als die Beamten der Polizei Neu-Ulm vor Ort eintrafen, stießen sie auf den Mann, der sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Weder bedrohte noch verletzte er jemanden mit dem Messer.

Die Polizisten stellten es sicher und brachten den Mann in eine naheliegende Klinik.