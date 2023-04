Am Dienstag hat in Augsburg/Oberhausen ein 31-Jähriger seine 60-jährige Mutter in deren Wohnung in der Auerstraße angegriffen und verletzte sie dabei schwer.

Laut Polizei ging der Mann gegen 12.45 Uhr auf seine Mutter los und flüchtete anschließend aus der Wohnung. Die Frau erlitt hierbei Schnittverletzungen im Hals- und Kopfbereich, war aber noch in Lage die Polizei zu verständigen. Die 60-Jährige wird aktuell im Krankenhaus behandelt und befindet sich nicht in Lebensgefahr. Die hinzugerufenen Polizeisteifen fahndeten nach dem Mann und nahmen ihn in der Nähe der Örtlichkeit vorläufig fest. Die Kriminalpolizei ermittelt aktuell die Hintergründe der Tat.

Mann (31) in Untersuchungshaft

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 31-Jährige heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung und setzte diesen Vollzug. Der 31-Jährige sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.